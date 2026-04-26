Pardubice zdolali v piatom finále Třinec 2:1 a sú krok od zisku titulu
V nedeľnom piatom súboji finále play off vyhrali doma nad HC Oceláři Třinec 2:1 a v sérii vedú 3:2.
Autor TASR
Pardubice 26. apríla (TASR) - Hokejisti HC Dynamo Pardubice sú krok od zisku prvého titulu v českej extralige po 14 rokoch. V nedeľnom piatom súboji finále play off vyhrali doma nad HC Oceláři Třinec 2:1 a v sérii vedú 3:2. Rozhodujúci gól dal Lukáš Sedlák v čase 58:44.
Pardubice sa naposledy z majstrovského pohára tešili v sezóne 2011/2012. O svojom štvrtom prvenstve v ére samostatnosti môže tím so Slovákmi Petrom Čerešňákom a Milošom Kelemenom rozhodnúť už v utorok o 17.00 h v šiestom finálovom zápase v Třinci.
finále play off českej extraligy - piaty zápas /na 4 víťazstvá/:
HC Dynamo Pardubice - HC Oceláři Třinec 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Góly: 3. Kondelík, 59. Sedlák – 44. Nestrašil
/stav série: 3:2/
