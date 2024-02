Pardubice zvíťazili na ľade Plzne 3:1, Pánik 0+1, Čerešňák sa zranil

Česká extraliga - dohrávky:



45. kolo:



HC Škoda Plzeň - HC Dynamo Pardubice 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)



Góly: 32. Dujsík – 37. Vondráček (PÁNIK), 44. Vondráček, 59. Kousal







16. kolo:



Rytíři Kladno - HC Vítkovice Ridera 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)



Góly: 19. Zdráhal, 28. Ro. Bukarts, 44. Ri. Bukarts, 57. Krieger

Praha 12. februára (TASR) - Hokejisti Kladna prehrali v pondelkovej dohrávke 16. kola českej ligy s Vítkovicami 0:4. Rytíři prehrali už šestnásty zápas za sebou a s 30 bodmi sú poslední. Hostia po druhom víťazstve za sebou potvrdili priebežné 10. miesto.Hráči HC Dynamo Pardubice triumfovali v dohrávke 45. kola na ľade HC Škoda Plzeň 3:1. Vďaka triumfu potvrdili prvú priečku v tabuľke, majú päťbodový náskok pred Spartou Praha a ešte jeden zápas k dobru. Plzni patrí 11. priečka. V drese hostí zaznamenal asistenciu slovenský útočník Richard Pánik. Pre jeho krajana a spoluhráča Petra Čerešňáka sa duel skončil už v 8. minúte. Obranca sa nepríjemne zranil, keď v páde narazil do mantinelu. Spoluhráči mu pomohli dostať sa do kabíny a domáci fanúšikovia ho odprevadili potleskom. Čerešňák prestúpil do Pardubíc práve z Plzne, kde pôsobil šesť sezón.