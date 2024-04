Pardubice zvíťazili nad Třincom 3:0 a vo finálovej sérii vedú 3:2

finále play off českej extraligy – piaty zápas /na 4 víťazstvá/:



HC Dynamo Pardubice – HC Oceláři Třinec 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)



Góly: 30. Radil, 31. Sedlák (ČEREŠŇÁK), 35. Kaut



/stav série: 3:2/

Pardubice 24. apríla (TASR) - Hokejisti HC Dynamo Pardubice triumfovali v piatom finálovom stretnutí play off českej extraligy nad HC Oceláři Třinec 3:0. V sérii hranej na štyri víťazstvá sa dostali do vedenia 3:2 na zápasy. Pri druhom góle domácich asistoval Peter Čerešňák. Víťaz základnej časti môžu rozhodnúť o zisku titulu v šiestom stretnutí, ktoré je na programe v piatok na ľade obhajcu titulu.Pardubice začali aktívnejšie, ale prvú veľkú šancu si vytvorili hostia. V 7. minúte sa Vladimír Dravecký dostal do samostatného úniku, no jeho zakočenie bekhendom zneškodnil Roman Will. Třinec mohol otvoriť skóre v presilovej hre, strelu Andreja Nestrašila však domáci brankár zneškodnil skvelým zákrokom lapačkou. Pardubice v polovici zápasu strelili dva góly za 95 sekúnd a výrazne sa priblížili k dôležitému triumfu v piatom zápase. V 35. minúte zvýšili domáci už na 3:0, keď Martin Kaut potrestal vylúčenie Marka Daňa. V tretej tretine sa Třinec snažil dostať späť do duelu, ale ani raz nedokázal prekonať Willa.Slovenský útočník Patrik Hrehorčák z Třinca nastúpil v 300. zápase v českej extralige a všetky odohral za Oceliarov.