22. marec 2026
Pardubice zvíťazili v Brne 4:2 a vo štvrťfinálovej sérii vedú 3:0

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Obhajca majstrovského titulu sa tak môže už v pondelok rozlúčiť so sezónou.

Autor TASR
Praha 22. marca (TASR) - Hokejisti Pardubíc zvíťazili v treťom dueli štvrťfinále play off českej extraligy na ľade Brna 4:2. Víťaz základnej časti tak vedie v sérii už 3:0 na zápasy a od postupu ho delí jediná výhra. Kľúčovou postavou stretnutia bol český reprezentačný útočník Roman Červenka, ktorý strelil víťazný gól a pridal dve asistencie. Obhajca majstrovského titulu sa tak môže už v pondelok rozlúčiť so sezónou.

V druhom nedeľnom stretnutí Plzeň vyhrala na ľade Sparty Praha 4:3 po samostatných nájazdoch a v sérii vedie 2:1. Rozhodujúci nájazd premenil Petr Zámorský.



Česká extraliga - štvrťfinále play off

tretie zápasy /na 4 víťazstvá/:

Kometa Brno - Dynamo Pardubice 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Góly: 33. A. Zbořil, 51. Š. Stránský - 17. Košťálek, 34. Mandát, 50. Červenka, 53. Kaut

/stav série: 0:3/



Sparta Praha - Škoda Plzeň 3:4 pp a sn (1:0, 1:2, 1:1 - 0:0, 0:1)

Góly: 13. Raška, 38. Chlapík, 54. Krejčík - 26. L. Strnad, 29. Filip, 53. Teplý, rozh. nájazd Zámorský

/stav série: 1:2/
