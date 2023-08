Paredes prestúpil z Paríža Saint-Germain do AS Rím

Rím 16. augusta (TASR) - Argentínsky futbalista Leandro Paredes prestúpil z Paríž St. Germain do talianskeho tímu AS Rím. Účastník Serie A podpísal s dvadsaťdeväťročným stredopoliarom zmluvu do 30. júna 2025, zaplatil zaňho 2,5 milióna eur.



"Vrátiť sa do Ríma je vždy výnimočná vec. Chcel by som sa poďakovať vedeniu za to, že ma priviedol späť do klubu, v ktorom som odštartoval svoju kariéru v Európe. Minulý rok bol pre mňa nesmierne šťastný, keď som získal titul majstra sveta. Chcem naďalej dosahovať úspechy a som presvedčený, že s týmto tímom sa mi to podarí," povedal Paredes pre oficiálnu webstránku klubu.



Argentínčan prešiel mládežníckymi kategóriami v Boca Juniors, pôvodne prišiel do Ríma v lete 2014 po krátkom pôsobení v Chieve. Paredes strávil v klube dve sezóny, no počas jednej hosťoval v Empoli. V roku 2017 prestúpil do Zenitu Petrohrad a po dvoch rokoch zamieril do PSG. V minulej sezóne hosťoval v Juventuse, odohral 35 duelov a strelil jeden gól.



"Hneď ako sa Leandro dozvedel o záujme z našej strany, dal jasne najavo, že jeho cieľom je návrat do Ríma. Jeho silná vôľa nás ešte viac presvedčila, že by sme ho mali priviesť späť. Sme radi, že ho uvidíme opäť vo farbách Ríma," uviedol generálny riaditeľ Rimanov Tiago Pinto.