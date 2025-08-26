Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Paret-Peintre odstúpil počas 4. etapy, vyradila ho choroba

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Madrid 26. augusta (TASR) - Francúzsky cyklista Valentin Paret-Peintre počas utorkovej 4. etapy musel odstúpiť z Vuelty a Espana. Jazdca tímu Soudal Quick-Step zastavila choroba.

Dvadsaťštyriročný pretekár figuroval po troch etapách na 10. priečke celkového poradia s mankom 16 sekúnd na lídra Jonasa Vingegaarda z Dánska. Paret-Peintre bol jediný domáci víťaz etapy na tohtoročnej Tour de France, keď triumfoval na legendárnom kopci Mont Ventoux. Informovala agentúra AFP.
