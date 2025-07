Paret-Peintre sa postaral o domáci triumf na Mont Ventoux

výsledky 16. etapy 112. ročníka Tour de France (Montpellier - Mont Ventoux, 171,5 km):



1. Valentin Paret-Peintre (Fr./Soudal QuickStep) 4:03:19 h, 2. Ben Healy (Ír./EF Education - EasyPost) rovnaký čas, 3. Santiago Buitrago (Kol./Bahrajn-Victorious) +4 s, 4. Ilan van Wilder (Belg./Soudal QuickStep) +14, 5. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) +43, 6. Jonas Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) +45, 7. Enric Mas (Šp./Movistar) +53, 8. Julian Alaphilippe (Fr./Tudor) +1:17, 9. Primož Roglič (Slovin./Red Bull-Bora-Hansgrohe) +1:51, 10. Florian Lipowitz (Nem./Red Bull-Bora-Hansgrohe) +1:53







celkové poradie:



1. Pogačar 58:24:46 h, 2. Vingegaard +4:15 min, 3. Lipowitz +9:03, 4. Oscar Onley (V.Brit./Picnic PostNL) +11:04, 5. Roglič +11:42, 6. Kevin Vauquelin (Fr./Arkea-B&B Hotels) +13:20, 7. Felix Gall (Rak./Decathlon AG2R La Mondiale) +14:50, 8. Johannessen Tobias Halland (Nór./Uno-X Mobility) +17:01, 9. Healy +17:52, 10. Carlos Rodríguez (Šp./INEOS Grenadiers) +20:45



Mont Ventoux 22. júla (TASR) - Domáci cyklista Valentin Paret-Peintre zvíťazili v utorkovej 16. etape 112. ročníka Tour de France a dosiahol najväčší úspech v kariére. Jazdec stajne Soudal Quick-Step sa presadil v závere stúpania na legendárny Mont Ventoux a 171,5 km dlhú trasu z Montpellieru zvládol za 4:03:19 hodiny. Druhý skončil v špurte dvojice Ír Ben Healy (EF Education-EasyPost) a tretí bol Kolumbijčan Santiago Buitrago (Bahrajn-Victorious). Na čele celkového poradia sa udržal Slovinec Tadej Pogačar zo SAE Team Emirates, ktorý prišiel do cieľa na piatom mieste a v boji o žltý dres má náskok 4:15 min pred Dánom Jonasom Vingegaardom (Visma - Lease a Bike), ktorý finišoval hneď za ním.Utorková trasa bola po rovine až do záverečného stúpania na slávny kopec s prezývkou Obor Provensalska dlhý 15,6 km s priemerným sklonom 8,7%. V úvode sa snažili dostať do úniku viacerí pretekári, aktívni boli najmä jazdci Tudoru. Odtrhnúť sa podarilo dvojici z tohto tímu Marcovi Hirschimu a Marcovi Hallerovi, ku ktorým sa pridal Xandro Meurisse (Alpecin-Deceuninck). Za nimi sa snažili dotiahnuť ďalší, ale bez úspechu. V pelotóne pracovali najmä jazdci Movistaru, Izraelu Premier Tech, Astany a postupne aj SAE.Trojica na čele sa dostala najďalej na minútu a pol, no rýchlosť v úvodnej hodine sa vyšplhala až na 52 km/h a tak balík situáciu kontroloval. Sto km pred cieľom sa pokus úvodného úniku skončil, no hneď na to sa začalo znova pretekať a dopredu sa dostala veľká, vyše tridsaťčlenná skupina. Figurovalo v nej množstvo kvalitných vrchárov, ktorí však už nemali ambície na celkové poradie, a tak ich pelotón nechal odísť. Veľký únik uspel a 50 km pred cieľom mal k dobru už päť minút. Postupne sa z neho vyčlenila skupina siedmich pretekárov, no v pätách im išli ďalší.V polovici veterného stúpania na holom vrchu Mont Ventoux zaútočil z úniku Enric Mas (Movistar) a išiel na čele necelú minútu pred Paretom-Peintrem, Benom Healym a Santiagom Buitragom (Bahrajn). Roztrhalo sa aj pole hlavných favoritov, kde zostalo už len jedenásť pretekárov so stratou cez päť minút na lídra. Sedem a pol km pred vrcholom to prvýkrát vyskúšal Vingegaard a na jeho silný nástup dokázal odpovedať iba Pogačar. Dánsky pretekár to skúšal ďalej aj s pomocou svojich tímových kolegov, ktorí išli v úniku, no slovinského soka nevedel striasť. Ich tempo však bolo obrovské a na Masa stiahli v priebehu dvoch km až dve minúty.Výborne išli aj Healym s Paretom-Peintrem a štyri km pred cieľom predbehli dovtedy vedúceho Španiela. Potom však taktizovali a kilometer a pol pred koncom sa do boja o triumf dotiahli aj Mas s Buitragom a dokonca aj Ilan van Wilder (Soudal). Pogačar s Vingegaardom boli minútu a pol za nimi, keď to prvýkrát vyskúšal slovinský šampión, ale ani on nestriasol súpera. Nakoniec sa rozhodlo až v záverečnom špurte do kopca, ktorý odštartoval Healy, no v cieli bol prvý Paret-Peintre. Dvadsaťštyriročný pretekár dosiahol pre Francúzsko prvé víťazstvo na slávnom Ventoux od roku 2002, keď sa oň postaral Richard Virenque a zároveň aj prvý francúzsky triumf v prebiehajúcom ročníku. V závere si zašpurtovali aj dvaja favoriti na celkový triumf, pričom Pogačar bol v cieli o dve sekundy pred svojím veľkým rivalom.Vingagaard tesne po etape uviedol, že po prechode cieľom mu skočil do cesty jeden z fotografov a dánsky pretekár skončil na zemi: „