Parise sa vracia na ľad, do konca sezóny podpísal kontrakt s Coloradom

Denver 27. januára (TASR) - Americký hokejista Zach Parise bude opäť hrať v NHL. Skúsený 39-ročný krídelník sa dohodol na zmluve do konca sezóny s Coloradom Avalanche s ročným platom 825-tisíc dolárov.



Parise bol ako neobmedzený voľný hráč bez klubu od štartu tejto sezóny, uplynulé dva ročníky strávil v drese New Yorku Islanders. Je to už jeho 19. sezóna v profilige, v minulosti hral aj za New Jersey Devils a Minnesotu Wild. V 1335 dueloch v kariére v základnej časti i play off NHL nazbieral spolu 959 bodov.



"Sme nadšení, že môžeme Zacha zaradiť do nášho tímu. Počas svojej impozantnej kariéry v NHL ukázal, že je to súťaživý útočník, proti ktorému sa ťažko hrá. Tešíme sa, že do našej šatne pribudli takéto skúsenosti," uviedol pre zámorské médiá Chris MacFarland, generálny manažér Avalanche.