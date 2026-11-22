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Paríž FC si poradil s Angers 4:0 a posunul sa na druhé miesto za PSG
V nedeľnom stretnutí 11. kola si doma poradili s Angers 4:0, poskočili pred Lille a za PSG zaostávajú len o tri body.
Autor TASR
Paríž 22. novembra (TASR) - Futbalisti Paríža FC zaznamenali siedme víťazstvo v tejto sezóne Ligue 1 a v tabuľke sa posunuli na druhú pozíciu za svojho slávnejšieho mestského rivala a obhajcu titulu Paríž Saint-Germain. V nedeľnom stretnutí 11. kola si doma poradili s Angers 4:0, poskočili pred Lille a za PSG zaostávajú len o tri body.
Ligue 1 - 11. kolo:
Paríž FC - Angers SCO 4:0 (0:0)
Góly: 47. Zabi, 55. Koleosho, 65. Lopez, 72. Coppola
Paríž FC - Angers SCO 4:0 (0:0)
Góly: 47. Zabi, 55. Koleosho, 65. Lopez, 72. Coppola