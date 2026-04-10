Paríž FC zdolal AS Monaco 4:1

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Autor TASR
Paríž 10. apríla (TASR) - Futbalisti Paríž FC zdolali AS Monaco v zápase 29. kola francúzskej Ligue 1 jednoznačne 4:1. Domáci rozhodli o troch bodoch už v prvom polčase, keď po 21 minútach viedli 3:0 po góle Cira Immobileho a dvoch presných zásahoch Jonathana Ikoneho. Paríž, ktorý neprehral už takmer dva mesiace, sa v tabuľke posunul na 12. miesto, Monaco zostáva piate.



Ligue 1 - 29. kolo

Paríž FC - AS Monaco 4:1 (3:1)

Góly: 4. a 21. Ikone, 8. Immobile, 71. Koleosho - 36. Balogun
