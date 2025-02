Paríž má náskok už 13 bodov, Enrique: Charakterovo sme vyrástli

Paríž 24. februára (TASR) - Futbalisti Paríža Saint-Germain zvíťazili v nedeľňajšom stretnutí 23. kola francúzskej Ligue 1 na pôde Olympique Lyon 3:2. Dvoma gólmi sa o to zaslúžil Maročan Achraf Hakimi. Parížania natiahli víťaznú sériu v domácej súťaži na štyri zápasy a na čele tabuľky majú komfortný 13-bodový náskok pred Olympique Marseille. Lyonu patrí šiesta pozícia.



Všetky góly padli po zmene strán, PSG si vypracovali vedenie 2:0, keď sa v rozmedzí šiestich minút presadili Hakimi a Ousmane Dembele. Nádej na zisk bodu vrátil domácim v 83. minúte Rayan Cherki, no o necelé dve minúty sa druhýkrát v stretnutí presadil Hakimi a Corentin Tolisso v nadstavenom čase už iba skorigoval.



"Bol to zložitý zápas s mnohými momentmi, keď sme boli pod tlakom a momentmi, ktoré sme museli kontrolovať. Ale myslím si, že sme tím, ktorý má osobnosť a s výsledkom sme veľmi spokojní. Dnes sme sa museli brániť v záverečných minútach, čo sa mi nepáčilo," povedal tréner Luis Enrique.



Parížania ako jediní v top piatich európskych ligách v prebiehajúcej sezóne ešte neprehrali a s trinásťbodovým náskokom si kráčajú po štvrtý titul v sérii. Vo všetkých súťažiach prebiehajúceho ročníka ešte neprehrali domáci zápas a francúzsky súper ich zdolal naposledy vlani v máji, keď podľahli Toulouse. "Tento tím charakterovo naozaj vyrástol. Ukázali sme skvelú emočnú aj psychickú kontrolu," povedal po triumfe Enrique.



Vo skvelých výkonoch pokračuje Dembele. Dvadsaťsedemročný útočník po prvej nie príliš vydarenej sezóne v drese PSG momentálne žiari. V posledných ôsmich dueloch Ligue 1 strelil dvanásť gólov, celkovo má v súťaži bilanciu 21 duelov, 17 presných zásahov a päť asistencií. Vo všetkých súťažiach v ročníku odohral 31 stretnutí, strelil už 24 gólov a na ďalších šesť prihral.



Lyon v prebiehajúcej sezóne zaostáva za očakávaniami a po nedeľňajšej prehre si skomplikoval šance na účasť v Ligy majstrov. Na štvrté miesto, ktoré zaručuje miestenku v predkole stráca päť bodov, na tretiu priečku znamenajúcu priamy postup už sedem. "Proti Parížu to nie je nikdy jednoduché, pretože majú veľmi silný tím," uviedol tréner Lyonu Paulo Fonseca.