Paríž oslavoval s hráčmi PSG triumf v LM, tím prijal Macron
Autor TASR
Paríž 31. mája (TASR) - Francúzska metropola v nedeľu pripravila veľkolepé privítanie futbalistom Paríža Saint Germain po zisku druhého titulu v Lige majstrov za sebou. Desaťtisíce fanúšikov lemovali trasu od letiska Charlesa de Gaulla až po Champ-de-Mars pod Eiffelovou vežou, kde hráči oslavovali po triumfe v sobotnom finále v Budapešti. Parížania zdolali londýnsky Arsenal 4:3 v rozstrele.
Oslavy však zatienili rozsiahle nepokoje v Paríži i ďalších francúzskych mestách. Počas noci došlo k stretom medzi políciou a výtržníkmi, rabovaniu obchodov či podpaľačstvu. Jeden muž zahynul pri jazde na motocykli na parížskom okruhu, úrady hlásili aj viacero útokov bodnými zbraňami. Zranenia utrpelo 57 policajtov a 219 účastníkov nepokojov, pričom osem osôb bolo v kritickom stave. Minister vnútra Laurent Nunez informoval o 780 zadržaných osobách po celej krajine.
Tvrdý postup voči páchateľom avizoval aj francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý výpravu PSG po návrate do vlasti prijal v Elyzejskom paláci a triumf parížskeho klubu označil za zdroj hrdosti pre celé Francúzsko. Zároveň ostro odsúdil násilnosti, ktoré sprevádzali oslavy po finálovom víťazstve. „PSG je obrovskou pýchou Francúzska, no krajina má dosť násilia. Voči tým, ktorých zadržali, budeme nekompromisní,“ vyhlásil Macron podľa AFP. Tradičné prijatie nasledovalo krátko po návrate tímu z Budapešti a pred večernými oslavami na štadióne v Parku princov.
V centre Paríža dohliadalo v nedeľu na poriadok približne 6000 policajtov. Kapitán PSG Marquinhos a útočník Ousmane Dembele patrili medzi najviac oslavovaných hráčov, keď pred zaplneným Champ-de-Mars zdvihli nad hlavu cennú trofej. Prezident klubu Nasser Al-Khelaifi zároveň vyzval fanúšikov, aby oslavovali pokojne a chránili svoje mesto.
