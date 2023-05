Paríž potrestal Messiho dvojtýždňovou suspendáciou

Paríž 2. mája (TASR) - Francúzsky futbalový klub Paríž Saint-Germain potrestal hviezdneho Lionela Messiho dvojtýždňovou suspendáciou za to, že odcestoval do Saudskej Arábie bez povolenia PSG. V utorok o tom informovali francúzske médiá.



Argentínskemu majstrovi sveta klub s okamžitou platnosťou pozastavil činnosť, čo znamená, že nebude môcť hrať ani trénovať a počas týchto štrnástich dní nedostane výplatu, informoval L'Equipe. Messi teda vynechá ďalšie dva ligové zápasy v nedeľu s Troyes a 13. mája proti AC Ajaccio. Do zostavy by sa mohol vrátiť 21. mája v súboji s Auxerre.



Messi nastúpil vo víkendovom stretnutí, v ktorom PSG prehral doma s Lorientom 1:3. Následne odcestoval do Saudskej Arábie, no keďže tím prehral, tréner zrušil zvyčajný voľný deň po zápase. Messi tak absentoval na tréningu.



Tridsaťpäťročný Argentínčan podľa BBC požiadal o povolenie odcestovať, no klub to zamietol. Messi pôsobí ako vyslanec pre cestovný ruch Saudskej Arábie.



Sedemnásobný víťaz Zlatej lopty prišiel do Paríža v roku 2021 z Barcelony a v 71 zápasoch strelil 31 gólov a pridal 34 asistencií. Jeho dvojročný kontrakt vyprší v lete a viceprezident Barcelony Rafael Yuste v marci vyhlásil, že rokujú o jeho možnom návrate na Camp Nou.