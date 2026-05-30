Sobota 30. máj 2026Meniny má Ferdinand
Paríž Saint-Germain - FC Arsenal 0:1 po prvom polčase finále

Na snímke svetlice počas finálového duelu Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - FC Arsenal v budapeštianskej Puskás Aréne v sobotu 30. mája 2026. FOTO Foto: TASR - Jaroslav Novák

Autor TASR
Budapešť 30. mája (TASR) - Futbalisti Arsenalu viedli po úvodnom polčase finále Ligy majstrov nad Parížom Saint-Germain 1:0. Skóre otvoril v budapeštianskej Puskás Aréne v šiestej minúte duelu nekompromisnou strelou Kai Havertz.



Finále Ligy majstrov UEFA 2025/2026 - Puskás Aréna, Budapešť

Paríž Saint-Germain - FC Arsenal 0:1 po prvom polčase

Gól: 6. Havertz. Rozhodovali: Siebert - Seidel, Foltyn (všetci Nem.)

PSG: Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Doue, Dembele, Kvaracchelija

Arsenal: Raya - Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie - Rice, Lewis-Skelly - Saka, Ödegaard, Trossard - Havertz
