Paríž Saint-Germain - FC Arsenal 0:1 po prvom polčase finále
Skóre otvoril v budapeštianskej Puskás Aréne v šiestej minúte duelu nekompromisnou strelou Kai Havertz.
Autor TASR
Budapešť 30. mája (TASR) - Futbalisti Arsenalu viedli po úvodnom polčase finále Ligy majstrov nad Parížom Saint-Germain 1:0. Skóre otvoril v budapeštianskej Puskás Aréne v šiestej minúte duelu nekompromisnou strelou Kai Havertz.
Finále Ligy majstrov UEFA 2025/2026 - Puskás Aréna, Budapešť
Paríž Saint-Germain - FC Arsenal 0:1 po prvom polčase
Gól: 6. Havertz. Rozhodovali: Siebert - Seidel, Foltyn (všetci Nem.)
PSG: Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Doue, Dembele, Kvaracchelija
Arsenal: Raya - Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie - Rice, Lewis-Skelly - Saka, Ödegaard, Trossard - Havertz
