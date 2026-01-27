Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Paríž Saint-Germain podpísal kontrakt so stredopoliarom Fernandezom

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Výšku odstupného nezverejnili, no podľa denníka L’Équipe zaplatil PSG za 18-ročného hráča Barcelone osem miliónov eur.

Autor TASR
Paríž 27. januára (TASR) - Španielsky futbalový stredopoliar Dro Fernandez sa stal novou posilou Paríža Saint-Germain. S úradujúcim francúzskym majstrom podpísal štvorročný kontrakt. Výšku odstupného nezverejnili, no podľa denníka L’Équipe zaplatil PSG za 18-ročného hráča Barcelone osem miliónov eur.

„Som veľmi šťastný, že budem obliekať dres Paríža Saint-Germain. Mňa i moju rodinu to napĺňa obrovskou hrdosťou. Mám veľkú motiváciu získať s Parížom čo najviac trofejí, v každom zápase vydám zo seba všetko," citovala AP slová Fernandeza, ktorý môže hrať aj ako krídelník. V tejto sezóne odohral za Barcelonu päť zápasov.
