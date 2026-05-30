Sobota 30. máj 2026
Futbalisti Paríža Saint-Germain obhájili trofej v Lige majstrov.

Na snímke brankár Arsenalu David Raya reaguje počas finálového duelu Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - FC Arsenal v budapeštianskej Puskás Aréne v sobotu 30. mája 2026. Foto: TASR - Jaroslav Novák



Budapešť 30. mája (TASR) - Futbalisti Paríža Saint-Germain obhájili trofej v Lige majstrov. V sobotnom finále zdolali v Budapešti anglický Arsenal 4:3 v jedenástkovom rozstrele. Po skončení riadneho hracieho času aj po predĺžení bol stav nerozhodný 1:1.

Finále Ligy majstrov UEFA 2025/2026 - Puskás Aréna, Budapešť

Paríž Saint-Germain - FC Arsenal 1:1 (0:1) - predlžuje sa

Góly: 65. Dembele (z 11 m) - 6. Havertz

