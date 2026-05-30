Futbalisti Paríža Saint-Germain obhájili trofej v Lige majstrov.
V budapeštianskej Puskás Aréne bol stav nerozhodný 1:1 a nasledovalo predĺženie.
Autor TASR
Budapešť 30. mája (TASR) - Futbalisti Paríža Saint-Germain obhájili trofej v Lige majstrov. V sobotnom finále zdolali v Budapešti anglický Arsenal 4:3 v jedenástkovom rozstrele. Po skončení riadneho hracieho času aj po predĺžení bol stav nerozhodný 1:1.
Finále Ligy majstrov UEFA 2025/2026 - Puskás Aréna, Budapešť
Paríž Saint-Germain - FC Arsenal 1:1 (0:1) - predlžuje sa
Góly: 65. Dembele (z 11 m) - 6. Havertz
