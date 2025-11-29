< sekcia Šport
Paríž Saint-Germain si pripísal druhú prehru v sezóne
PSG utrpel prvú prehru v lige od 22. septembra a môže prísť o post lídra, druhý Olympique Marseille a tretí Racing Lens zaostávajú zhodne o dva body.
Autor TASR
Paríž 29. novembra (TASR) - Úradujúci francúzsky futbalový majster Paríž Saint-Germain si pripísal druhú prehru v prebiehajúcej ligovej sezóne. V sobotňajšom zápase 14. kola Ligue 1 podľahol domácemu AS Monaco 0:1. O triumfe „kniežat“ rozhodol gól Takumiho Minamina zo 68. minúty. Domáci dohrávali zápas bez vylúčeného Thila Kehrera.
PSG utrpel prvú prehru v lige od 22. septembra a môže prísť o post lídra, druhý Olympique Marseille a tretí Racing Lens zaostávajú zhodne o dva body, no duely 14. kola ich len čakajú. Monako zastavilo sériu troch prehier, v tabuľke mu patrí priebežne šiesta priečka, na PSG stráca sedem bodov.
V ďalšom zápase Paríž FC remizoval s posledným Auxerre 1:1.
Ligue 1 - 14. kolo:
PSG utrpel prvú prehru v lige od 22. septembra a môže prísť o post lídra, druhý Olympique Marseille a tretí Racing Lens zaostávajú zhodne o dva body, no duely 14. kola ich len čakajú. Monako zastavilo sériu troch prehier, v tabuľke mu patrí priebežne šiesta priečka, na PSG stráca sedem bodov.
V ďalšom zápase Paríž FC remizoval s posledným Auxerre 1:1.
Ligue 1 - 14. kolo:
AS Monaco - Paríž Saint-Germain 1:0 (0:0)
Gól: 69. Minamino, ČK: 80. Kehrer (Monaco)
Gól: 69. Minamino, ČK: 80. Kehrer (Monaco)
Paríž FC - AJ Auxerre 1:1 (1:1)
Góly: 32. Kebbal (z 11 m) – 40. Diomande
Góly: 32. Kebbal (z 11 m) – 40. Diomande