Paríž Saint-Germain so Škriniarom remizoval s FC Lorient 0:0

Ligue 1 - 1. kolo:

Paríž Saint-Germain - FC Lorient 0:0

/M. Škriniar (PSG) odohral celý zápas/



Olympique Marseille - Stade Reims 2:1 (1:1)

Góly: 23. Ounahi, 73. Vitinha - 10. Ito

Paríž 12. augusta (TASR) - Futbalisti Paríža Saint-Germain vstúpili do nového ročníka francúzskej Ligue 1 bezgólovou remízou s FC Lorient. Súťažnú premiéru v Parku princov absolvoval slovenský reprezentant Milan Škriniar, ktorý odohral celý duel. Parížania mali v stretnutí veľkú prevahu v držaní lopty, no do priestoru brány vyslali iba dva pokusy.Olympique Marseille zdolal na domácej pôde Stade Reims 2:1. Domáci dokázali otočiť nepriaznivý stav a tri body im zabezpečil v 73. minúte víťazným gólom brazílsky útočník Vitinha.