Paríž Saint-Germain zdolal Monaco a získal francúzsky pohár

finále:



AS Monaco - Paríž St. Germain 0:2 (0:1)



Góly: 19. Icardi, 81. Mbappe



Paríž 20. mája (TASR) - Futbalisti Paríža Saint Germain zvíťazili v stredajšom finále nad AS Monaco 2:0 a získali francúzsky pohár. Z titulu sa tešili už štrnástykrát a sú rekordéri súťaže.Parížania sa na Stade de France ujali vedenia v 19. minúte, keď Kylian Mbappe prihral loptu voľnému Maurovi Icardimu a ten ju doklepol do odkrytej siete. Gólu predchádzala veľká chyba jedného z obrancov Monaca, ktorý stratil loptu pred vlastnou šestnástkou. Na ďalší presný zásah sa čakalo do 81. minúty, Ángel di Maria potiahol loptu okolo niekoľkých protihráčov, prestrčil ju Mbappemu a ten pred brankárom nezaváhal.PSG môže získať domáce double, v lige figuruje pred posledným kolom na druhom mieste tabuľky o bod za Lille.