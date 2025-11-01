Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Paríž Saint-Germain zdolal Nice 1:0 gólom z 90+4. minúty

Hráč PSG Chviča Kvaracchelija (vpravo) sa raduje s Lee Kang-inom z gólu spoluhráča Goncala Ramosa počas zápasu 11. kola francúzskej Ligue 1 Paríž Saint-Germain - OGC Nice v Paríži 1. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Úradujúci majster Francúzska tak pokračuje v sérii bez prehry, naposledy neuspel v súťažnom stretnutí 22. septembra proti Marseille.

Autor TASR
Paríž 1. novembra (TASR) - Futbalisti Parížu Saint-Germain zvíťazili v 11. kole francúzskej Ligue 1 doma nad OGC Nice 1:0. Dlho bezgólový duel rozhodol v štvrtej minúte nadstaveného času druhého polčasu Goncalo Ramos. Úradujúci majster Francúzska tak pokračuje v sérii bez prehry, naposledy neuspel v súťažnom stretnutí 22. septembra proti Marseille.



Ligue 1 - 11. kolo:

Paríž Saint-Germain - OGC Nice 1:0 (0:0)

Gól: 90+4. Ramos
