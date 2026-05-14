Štvrtok 14. máj 2026Meniny má Bonifác
Paríž Saint-Germain získal rekordný 14. francúzsky titul

Desire Doue z PSG (uprostred) kope do lopty počas futbalového zápasu francúzskej Ligue 1 medzi Lensom a Paris Saint-Germain v meste Lens na severe Francúzska v stredu 13. mája 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Paríž 13. mája (TASR) - Futbalisti Paríža Saint-Germain získali rekordný štrnásty francúzsky titul. Definitívne si ho zabezpečili vďaka víťazstvu 2:0 na pôde svojho rivala Racing Lens v dohrávke 29. kola Ligue 1. Parížania ovládli domácu súťaž piatykrát za sebou.

Zverenci Luisa Enriqueho majú pred záverečným kolom pred Lens na čele tabuľky deväťbodový náskok. V stredajšom dueli rozhodol o ich víťazstve v 29. minúte Chviča Kvaracchelija. V nadstavenom čase druhého polčasu pridal poistku Ibrahim Mbaye. PSG má stále šancu obhájiť triumf aj v Lige majstrov, vo finále nastúpi 30. mája v Budapešti proti Arsenalu Londýn.

Hráči Racingu Štrasburg zvíťazili v dohrávke na ihrisku tímu Stade Brest 2:1 a v tabuľke sa posunuli na ôsme miesto.



Ligue 1 - dohrávky 29. kola:

Racing Lens - Paríž Saint Germain 0:2 (0:1)

Góly: 29. Kvaracchelija, 90+3. Mbaye



Stade Brest - Racing Štrasburg 1:2 (1:2)

Góly: 13. Ajorque – 9. Barco, 20. Nanasi
