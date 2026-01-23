Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Paríž Saint-Germain zvíťazil na pôde Auxerre 1:0

Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván

O triumfe PSG rozhodol v 00. minúte Bradley Barcola.

Autor TASR
Paríž 23. januára (TASR) - Futbalisti Paríža Saint-Germain zvíťazili v 19. kole francúzskej Ligue 1 na pôde AJ Auxerre 1:0 a dostali sa na čelo neúplnej tabuľky o dva body pred Racing Lens. Ten má zápas k dobru. O triumfe PSG rozhodol v 00. minúte Bradley Barcola.



Ligue 1 - 19. kolo:

AJ Auxerre - Paríž Saint-Germain 0:1 (0:0)

Gól: 80. Barcola

