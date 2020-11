Paríž SG lanári Ramosa, chystá pre neho plat 20 miliónov eur za sezónu

Paríž 17. novembra (TASR) - O kapitána španielskej futbalovej reprezentácie Sergia Ramosa má záujem francúzsky šampión Paríž St. Germain. Pre 34-ročného stopéra Realu Madrid údajne chystá finalista uplynulej edície Ligy majstrov trojročnú zmluvu s čistým príjmom 60 miliónov eur. Informovalo o tom periodikum AS.



Súčasný Ramosov kontrakt s "bielym baletom" vyprší v júni budúceho roka a už od januára môže rokovať so záujemcami o jeho služby. PSG sa údajne v zimnom prestupovom termíne posnaží pritiahnuť do svojich radov oporu Realu Madrid, ktorá pôsobí na San Bernabeu nepretržite od roku 2005. Vedenie španielskeho klubu sa drží dlhoročnej stratégie a ponúka svojmu kapitánovi predĺženie zmluvy iba o jeden rok, keďže má po tridsiatke a s hráčmi v tomto veku nepodpisuje dlhodobejšie kontrakty.



Ramos pred pár dňami prekonal európsky rekord talianskej brankárskej legendy Gianluigiho Buffona, keď odohral 177. zápas za španielsku reprezentáciu. Teraz môže zaútočiť na svetový rekord Egypťana Ahmeda Hassana. Ten v rokoch 1995 až 2012 odohral za svoju krajinu 184 zápasov. Ramos by ho mohol dostihnúť na letných ME.