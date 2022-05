Paríž SG mal vo finančnom roku 2020/2021 stratu 224 miliónov eur

Paríž 5. mája (TASR) - Futbalový klub Paríž St. Germain hospodáril vo finančnom roku 2020/2021 so stratou 224 miliónov eur. Vyplýva to z pravidelnej analýzy francúzskeho Národného oddelenia pre kontrolu hospodárenia (DNCG), ktorú zverejnilo vo štvrtok.



Pre staronového majstra Ligue 1 je to 80-percentný nárast straty oproti predošlému finančnému roku. Za prepadom stojí pandémia koronavírusu, ktorá značne obmedzila predaj vstupeniek na stretnutia veľkoklubu. PSG zaznamenal v príjmoch z tohto zdroja pokles vo výške 36,05 milióna eur, čo predstavuje 97,4 percenta v porovnaní s predošlým finančným rokom. Platy pritom naopak stúpli o 106 miliónov eur, čo znamená 21 percent.



V prospech Parížanov naopak hral príjem z televíznych práv - ten dosiahol 202 miliónov eur, z čoho 72 percent bolo z Ligy majstrov. V tej sa tím predstavil v auguste 2020 vo finále a o rok neskôr v najlepšej štvorke.



Celkovo boli kluby Ligue 1 podľa informácií AFP v strate 645 miliónov eur, čo predstavuje 140-percentný medziročný nárast manka. V "zelených" číslach figurovali len AS Saint-Etienne, Stade Rennes a FCO Dijon, ktoré však na konci predchádzajúcej sezóny zostúpilo z najvyššej súťaže.