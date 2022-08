Paríž SG úradoval v Clermonte v 1. kole Ligue 1, domácim dal päťku

Ligue 1 - 1. kolo:



Clermont Foot Auvergne 63 - Paríž St. Germain 0:5 (0:3)



Góly: 80. a 86. Messi, 9. Neymar, 26. Hakimi, 38. Marquinhos





Racing Štrasburg - AS Monaco 1:2 (0:1)



Góly: 65. Diallo - 43. Diatta, 53. Diop



Paríž 7. augusta (TASR) - Futbalisti Paríža St. Germain zvíťazili v sobotňajšom súboji 1. kola francúzskej Ligue 1 na ihrisku Clermontu Foot jednoznačne 5:0. Úradujúci šampión rozhodol o triumfe už v prvom polčase, v ktorom sa postupne strelecky presadili Neymar, Achraf Hakimi a Marquinhos. V závere spečatil hladký triumf favorizovaných hostí dvoma gólmi Lionel Messi. Na súpiske PSG sa pre svalové zranenie neobjavil Kylian Mbappe, no s jeho absenciou sa tím vyrovnal znamenite.Hráči AS Monaco v prvom sobotnom zápase zvíťazili na pôde Racingu Štrasburg 2:1.mali v Alsasku miestami drvivú prevahu, ktorú vyjadrili gólmi Krepina Diattu a Sofianea Diopa. V 65. minúte Habib Diallo hlavičkou znížil, no vyrovnať sa už domácim proti tretiemu tímu uplynulej sezóny nepodarilo. Diallo síce v nadstavenom čase dokázal poslať loptu do siete, ale VAR odhalil ofsajd a gól neuznal.