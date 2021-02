Paríž SG v prvom osemfinále proti Barcelone bez zraneného Neymara

Paríž 11. februára (TASR) - Brazílsky futbalista Neymar nepomôže Parížu St. Germain v úvodnom stretnutí osemfinále Ligy majstrov proti FC Barcelona. Vedenie klubu informovalo o absencii kľúčového hráča tímu na druhý deň po zápase Francúzskeho pohára s SM Caen, ktorý 29-ročný útočník nedohral pre svalové zranenie.



Neymar musel opustiť ihrisko v 59. minúte, podľa trénera PSG Mauricia Pochettina mal problémy so slabinami. Rozsah zranenia odhalia až ďalšie vyšetrenia, v žiadnom prípade sa však nestihne dať do poriadku do budúceho utorka, keď je na programe úvodný osemfinálový súboj na Camp Nou.



"Podľa prvých odhadov lekárov by mal Neymar pauzovať zhruba 15 dní, no dĺžka maródky sa pokojne môže predĺžiť. V tejto chvíli nie je isté ani to, či stihne odvetu v Paríži (10. marca)," informoval portál lequipe.fr. Údernosť ofenzívy PSG zrejme poznačí aj absencia Angela Di Mariu, argentínskeho krídelníka vyradilo zranenie stehenného svalu.



Neymar bude tímu chýbať v tejto fáze súťaže už tretíkrát v priebehu štyroch sezón. Vlani, aj vďaka jeho líderskému prínosu vo vyraďovacej fáze, dokráčal PSG až do finále. V ňom chýbal jeden gól a následné úspešné predĺženie, resp. rozstrel, aby sa tešil zo zisku trofeje na úkor Bayernu Mníchov.



Parížania majú Barcelone čo oplácať, v osemfinále LM 2016/2017 vyhrali nad katalánskym klubom doma 4:0, no odvetu absolútne nezvládli a po debakli 1:6 vypadli.