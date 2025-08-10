Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 10. august 2025Meniny má Vavrinec
< sekcia Šport

Paríž St. Germain angažoval do bránky Chevaliera z Lille

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Chevalier prichádza posilniť brankársky post, keďže čoraz viac neistoty panuje okolo zotrvania Taliana Gianluigiho Donnarummu v PSG.

Autor TASR
Paríž 10. augusta (TASR) - Aktuálny víťaz futbalovej Ligy majstrov a úradujúci šampión francúzskej Ligue 1 Paríž Saint-Germain angažoval do svojho tímu brankára Lucasa Chevaliera. Za 23-ročného francúzskeho hráča zaplatil podľa medializovaných informácií viac ako 40 miliónov eur, konečná suma sa môže navýšiť o bonusy až na 55 miliónov eur.

Chevalier prichádza posilniť brankársky post, keďže čoraz viac neistoty panuje okolo zotrvania Taliana Gianluigiho Donnarummu v PSG. Najnovšia posila parížskeho klubu pôsobila väčšinu svojej kariéry v Lille, vedenie s Chevalierom podpísalo päťročný kontrakt.

„Som len chalan, ktorý žije svoj sen. Už keď som bol dieťa, tak som chcel hrať na najvyššej možnej úrovni. Som veľmi rád, že som tu a tento dres budem obliekať s nadšením a ambíciami,“ citovala agentúra AP novú brankársku posilu PSG. Jeho konkurent v bránke Donnarumma má ešte rok platný kontrakt, zatiaľ neprišlo k dohode o jeho predĺžení. Vedenie parížskeho klubu má aktuálne na súpiske až piatich brankárov.
.

Neprehliadnite

Trump sa stretne s Putinom 15. augusta na Aljaške

HRABKO: Ak chce koalícia ďalej vládnuť, musí nájsť dohodu na rozpočte

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Leto (zdá sa) naberá druhý dych

ULICAMI BRATISLAVY: Jazdilo sa naľavo, autobusy boli vojnová korisť