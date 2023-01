Paríž St. Germain chce odkúpiť štadión, Hidalgová: Nie je na predaj

Paríž 15. januára (TASR) - Vedenie francúzskeho futbalového klubu Paríž Saint-Germain pohrozilo, že opustí štadión v Parku princov, ktorý je jeho domovom už takmer 50 rokov. Stalo sa tak po tom, ako predstavitelia mesta odmietli štadión predať. Starostka Paríža Anne Hidalgová uviedla pre denník Le Parisien, že štadión nie je na predaj a nebude predaný klubu, ktorý vlastní Katar.



"Park princov nie je na predaj. Toto je pevné a definitívne stanovisko. Je to výnimočné dedičstvo Parížanov," citovala Hidalgovú agentúra AP.



Hovorca klubu povedal, že francúzsky veľkoklub je sklamaný a prekvapený, že mesto chce PSG a jeho priaznivcov vyhnať z Parku princov. "Starostka mesta núti Paríž Saint-Germain opustiť svoj domov. Na tomto postoji strácajú všetci. Náš klub je nútený hľadať alternatívne možnosti presťahovania. Toto nie je výsledok, v ktorý klub ani jeho fanúšikovia dúfali," uviedol hovorca desaťnásobného šampióna Ligue 1.



PSG podmienilo získanie pozemku, na ktorom stojí štadión, realizáciou modernizačných a rozširovacích prác vo výške 500 miliónov eur. Vedenie parížskeho klubu dodalo, že investovalo do nákladov na údržbu štadióna už viac ako 85 miliónov eur. Investovaním ďalšej pol miliardy chcú dosiahnuť konkurencieschopnosť s ostatnými európskymi veľkoklubmi. "Je zrejmé, že túto obrovskú investíciu by vedenie PSG uskutočnilo iba vtedy, ak by Park princov vlastnilo," dodal klub vo vyhlásení.



Podľa starostky hlavného mesta Francúzska je obmedzujúcim faktorom aj lokalita, v ktorej sa štadión nachádza. "Musíme pomôcť klubu s jeho túžbou a potrebou zrekonštruovať, zvýšiť kapacitu a zmodernizovať Park princov. Nezabúdajme však, že časť štadióna sa nachádza nad diaľnicou, a tak nemôžeme kopať smerom nadol," povedala Hidalgová.