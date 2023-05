Paríž St. Germain má údajne záujem o služby trénera Mourinha

Paríž 8. mája (TASR) - Úspešný portugalský tréner Jose Mourinho by od budúcej sezóny mohol pôsobiť na lavičke Paríža St. Germain. Líder francúzskej ligy prejavil záujem o jeho služby, uviedla televízna stanica RMC Sport. Po vypršaní kontraktu v Interi Miláno sa má v lete do PSG sťahovať slovenský obranca Milan Škriniar.



Priamy kontakt medzi Mourinhom a PSG síce blízke okolie portugalského kouča dementovalo, francúzsky šampión však rokuje o možnej spolupráci s jeho agentom Jorgem Mendesom. Podľa RMC Sport sa o angažovanie Mourinha snaží jeho krajan, športový riaditeľ parížskeho klubu Luis Campos. Podľa neho je "Special One" najlepšou možnou voľbou, aby PSG konečne naplnil svoje vysoké ambície aj na európskej scéne.



Mourinho je v súčasnosti kormidelník AS Rím, kde má kontrakt do leta 2024. V Paríži pôsobí na poste trénera Christophe Galtier, no jeho pokračovanie vo funkcii je podľa francúzskych médií nepravdepodobné. PSG má štyri kolá pred koncom Ligue 1 na čele tabuľky šesťbodový náskok pred Racingom Lens, pripomenula agentúra DPA.