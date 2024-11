Paríž St. Germain potrebuje podľa Al-Khelaifiho nový štadión:

Paríž 22. novembra (TASR) - Francúzsky futbalový klub Paríž St. Germain potrebuje čo najrýchlejšie postaviť nový štadión. Vyhlásil to prezident klubu Nasser Al-Khelaifi, podľa ktorého súčasný Park Princov s kapacitou 48.229 miest jednoducho nestačí.



"Park Princov mám veľmi rád, každý má. Ak mám počúvať svoje srdce, tak neodídeme, ale každý v Európe má štadióny s 80.000 či 90.000 miestami. Potrebujeme to, inak sme skončili," uviedol Katarčan podľa AFP. Štadión, ktorý je momentálne vo vlastníctve mesta, sa majitelia klubu niekoľkokrát pokúsili odkúpiť, ale neuspeli.



PSG už údajne rozmýšľa nad niekoľkými možnosťami. "Hráme vo Francúzsku, ale aj v Európe. Mesto nám nedáva na výber. Nesnažím sa politikárčiť, ale do troch či štyroch rokov potrebujeme mať pripravený štadión. Nemôžeme stratiť žiadny čas, inak zostaneme za ostatnými klubmi v Európe. Potrebujeme stavať čo najrýchlejšie," dodal Al-Khelaifi. Vo veci by sa malo rozhodnúť začiatkom budúceho roka.