Paríž St. Germain prehral na pôde Monaca 0:3

sumár - 29. kolo:

Girondins Bordeaux - Montpellier 0:2 (0:2)

Góly: 11. Wahi, 16. Mollet, ČK: 39. Cozza, 45.+5. Ristič (obaja Montpellier)



Stade Rennes - FC Metz 6:1 (3:0)

Góly: 40., 54. a 64. Guirassy, 18. a 27. Terrier (prvý z 11 m), 59. Traore - 87. Mafouta



FC Lorient - Racing Štrasburg 0:0



SCO Angers - Stade Brest 1:0 (1:0)

Gól: 39. Boufal (z 11 m)



AS Monaco - Paríž St. Germain 3:0 (1:0)

Góly: 5. a 84. Ben Yedder (druhý z 11m), 68. Volland



Paríž 20. marca (TASR) - Futbalisti Paríža St. Germain, ktorí sú na čele francúzskej Ligue 1, prehrali v nedeľnom zápase 29. kola na ihrisku AS Monaco 0:3. O dva góly domácich sa postaral Wissam Ben Yedder. Pre "kniežatá" to bola len druhá výhra z uplynulých deviatich stretnutí.Šesť gólov nastrieľali futbalisti Stade Rennes v domácom stretnutí, v ktorom zdolali FC Metz 6:1. Hetrikom sa blysol útočník Serhou Guirassy, o čestný gól hostí sa v 87. minúte postaral Louis Mafouta.Hráči Montpellieru si udržali v dueli na pôde Girondins Bordeaux vedenie 2:0 napriek tomu, že celý druhý polčas hrali v početnej nevýhode o dvoch hráčov. Bol to pre nich prvý triumf po presne mesiaci.