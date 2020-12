Paríž St. Germain prišiel o ďalších hráčov

Paríž 21. decembra (TASR) - Po domácej prehre s Lyonom 0:1 sa futbalistom Paríža St. Germain nepodarilo uspieť ani s ďalším priamym konkurentom v boji o majstrovský titul. V šlágri 16. kola francúzskej ligy remizoval PSG na ihrisku Lille 0:0. Podľa francúzskych médií chýba PSG najmä dynamika, ktorá umožnila klubu prebojovať sa v auguste do finále Ligy majstrov.



Lille sa dostalo na čelo tabuľky, kde má rovnako ako druhý Lyon 33 bodov. Obhajca titulu bez zraneného Brazílčana Neymara nevyužil šancu prepracovať sa na čelo, je tretí a na vedúce duo stráca bod. Okrem Neymara bol otázny štart Kyliana Mbappého, ale ten napokon nastúpil v 77. minúte. V zápase mali hostia častejšie loptu na kopačkách, ich prevaha bola v tomto ukazovateli chvíľami až drvivá. Zásluhou Alessandra Florenziho a Layvina Kurzawu ťahali útoky najmä z krídelných priestorov, ale obrana domácich bola veľmi pozorná.



"Som veľmi spokojný s výkonom môjho tímu," vyhlásil tréner PSG Thomas Tuchel. "Videl som veľmi silný, disciplinovaný a koncentrovaný výkon. Bolo to vynikajúce. Mali sme hru pod kontrolu. Kontrolovali sme protiútoky domácich, pretože tie majú jedny z najlepších v Európe. Bohužiaľ, prišli sme v zápase opäť o niektorých zranených hráčov. Hrali sme o deviatej večer, hráčom potom chýba rytmus, musia sa včas najesť, pospať si, zregenerovať. Už nám chýbajú Neymar, Mbappé, Icardi a Bernat a teraz ďalší traja. Už neviem, čo mám k tomu dodať," citoval portál francefootball.fr Tuchela, ktorý nezverejnil mená čerstvo zranených hráčov.



Spokojnosť s výkonom vyjadril aj obranca PSG Thilo Kehrer: "Môžeme byť spokojní s touto remízou. Mali sme šance, ale chýbalo nám niečo vo finálnej fáze. Odohrali sme dobrý zápas, ale chceli sme vyhrať."



Tréner Lille Christophe Galtier športovo uznal kvalitu i prevahu PSG v zápase: "Je to dobrý výsledok proti tímu, ktorý nás prevýšil v mnohých oblastiach a držal loptu na kopačkách, čo nás dusilo a vyvíjalo na nás veľký tlak. Urobili sme množstvo technických chýb, trpeli sme. V druhom polčase sme sa snažili hrať o niečo priamejšie, mali sme ich dostať pod väčší tlak. Ale, bohužiaľ, naša útočná sila sa zastavila." Francúzska Ligue 1 pokračuje ďalším kolom v stredu 23. decembra. PSG doma privíta Štrasburg, Lille sa predstaví na ihrisku Montpellieru.