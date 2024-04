Paríž St. Germain so Škriniarom získal rekordný dvanásty titul

Ligue 1 - 31. kolo:

Olympique Lyon - AS Monaco 3:2 (2:1)

Góly: 22. Lacazette, 26. Benrahma, 84. Fofana – 1. a 61. Ben Yedder



Stade Rennes - Stade Brest 4:5 (2:1)

Góly: 3. a 9. Kalimuendo, 68. Theate, 79. Terrier – 11. Mounie, 48. Omari (vlastný), 54. Satriano, 66. Camara, 90.+7 Brassier



Clermont Foot - Stade Reims 4:1 (1:1)

Góly: 31. Cham (z 11 m), 56. Diaw (z 11 m), 79. a 90. Rashani – 33. Nakamura, ČK: 76. De Smet (Reims)



FC Lorient - FC Toulouse 1:2 (1:0)

Góly: 19. Ponceau – 59. Dallinga, 83. Cissoko



Racing Štrasburg - OGC Nice 1:3 (1:1)

Góly: 18. Bakwa – 44. Guessand (z 11 m), 52. Dante, 84. Sanson



FC Metz - OSC Lille 1:2 (1:2)

Góly: 23. Mikautadze (z 11 m) – 32. Ismaily, 44. Yazici

Paríž 28. mája (TASR) - Futbalisti Paríža St. Germain získali rekordný dvanásty titul vo francúzskej lige. O ich obhajobe rozhodla prehra druhého Monaca v 31. kole na pôde Lyonu 2:3. Parížania aj so slovenským obrancom Milanom Škriniarom majú práve pred Monacom 12-bodový náskok a do konca súťaže zostávajú už len tri zápasy. PSG získalo tretiu majstrovskú trofej za sebou a desiatu za uplynulých dvanásť ročníkov.Parížania mohli spečatiť titul už v sobotu, ale len remizovali s AC Le Havre 3:3. Mali však 12-bodový náskok pred Monacom a ich súper mohol pomýšlať na prvé miesto v prípade plného počtu bodov zo všetkých štyroch zostávajúcich duelov. "Kniežatá" však nezvládli už ten prvý a prehrali s Lyonom. Hráči Monaca zostali na druhej priečke, ale majú minimálny náskok pred Brestom a Lille.Ligovú dominanciu Parížanov od sezóny 2012/2013 narušili iba Monaco (2017) a Lille (2021). Zverenci Luisa Enriqueho môžu v tejto sezóne pridať ešte jeden titul, pretože postúpili do semifinále Ligy majstrov. V stredu 1. mája ich čaká prvý duel na pôde Borussii Dortmund.Brest zvíťazili na pôde Stade Rennes 5:4. Deväťgólovú prestrelku rozhodol v úplnom závere hlavičkou Lilian Brassier. Hostia potvrdili tretie miesto v tabuľke. Rennes je na siedmej priečke.Hráči OGC Nice uspeli na ihrisku Racing Štrasburg 3:1. Hostia rozhodli o svojom triumfe v druhom polčase, keď strelili dva góly a potvrdili piate miesto v tabuľke.Lille triumfoval na pôde FC Metz 2:1. Domáci viedli po góle Georgesa Mikautadzeho, ktorý v 23. minúte premenil penaltu. Hráči Lille však ešte v prvom polčase dokázali po zakončeniach Ismailyho a Yusufa Yaziciho rozhodnúť o zisku troch bodov. Clermont zdolal Stade Reims 4:1 a Toulouse zvíťazilo proti Lorientu 2:1.