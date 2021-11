Paríž St. Germain vyhral na pôde St. Etienne 3:1, Neymar sa zranil

sumáre:

AS Saint Etienne – FC Paríž St. Germain 1:3 (1:1)

Góly: 23. Bouanga – 45.+2 a 90.+1 Marquinhos, 79. Di Maria, ČK: Kolodziejczak (St. Etienne)







FC Girondins de Bordeaux – Stade Brestois 29 1:2 (1:0)

Góly: 43. Gregersen – 59. a 66. Le Douaron







FC Lorient – Stade Rennais FC 0:2 (0:0)

Góly: 75. Laborde, 78. Doku







AS Monaco – RC Štrasburg Alsace 1:1 (1:0)

Góly:45.+1 Ben Yedder (11m) – 48. Ajorque (11m)







Stade de Reims – Clermont Foot 63 1:0 (0:0)

Góly: 90.+1 Konan

Paríž 28. novembra (TASR) - V nedeľnom zápase 15. kola francúzskej futbalovej ligy zvíťazil Paríž St. Germain na ihrisku St. Etienne 3:1. Premiérový duel v drese PSG absolvoval španielsky stopér Sergio Ramos.Domáci prekvapili lídra tabuľky v 23. minúte, keď loptu dorazil do siete Denis Bouanga. Tesne pred polčasovou prestávkou fauloval Timothée Kolodziejczak unikajúceho Kyliana Mbappého a za tento zákrok videl od rozhodcu červenú kartu. Ešte pred odchodom do kabín stihol Paríž vyrovnať po hlavičke kapitána Marquinhosa. Jedenásť minút pred koncom sa hostia ujali vedenia. Prihrávka Argentínčana Lionela Messiho našla v pokutovom území jeho krajana Angela Di Mariu a ten ľavačkou prekonal brankára Etienna Greena. V prvej minúte nadstaveného času to bol opäť Brazílčan Marquinhos, ktorý hlavou stanovil konečný výsledok. Asistencie pri všetkých troch presných zásahoch si pripísal Messi.Neymar, ktorý bol najfaulovanejší hráč, zápas nedohral. Z ihriska ho v 88. minúte museli odniesť na nosidlách s podozrením na vážne zranenie členka. PSG vedie tabuľku so 14-bodovým náskokom pred Nice, St. Etienne zostáva na predposlednom mieste.