Paríž St. Germain zaváhal v Nantes, Pochettino: Únava to nebola

Paríž 20. februára (TASR) - Spanilú jazdu futbalistov Parížu St. Germain francúzskou Ligue 1 ukončili hráči FC Nantes. Suverénneho lídra tabuľky zdolali v zápase 25. kola 3:1. Parížania nebodovali v domácej súťaži prvýkrát od 3. októbra, keď prehrali na ihrisku Rennes.



Odvtedy ťahali sériu 15 duelov bez prehry. Za sebou navyše mali úspešné vystúpenie proti Realu Madrid v 1. stretnutí osemfinále Ligy majstrov (1:0). "Sme veľmi sklamaní. Obzvlášť, ak sme nehrali zle a v zápase boli na našej strane mnohé dobré veci. Nezvládli sme však kritické momenty pred vlastnou bránou a zaplatili za to. Viem, že nie je jednoduché hľadať pozitíva, keď prehráte na pôde Nantes. Mojou prácou je ich nájsť a taktiež popísať chyby, aby sme ich nabudúce nezopakovali. Predovšetkým si myslím, že sme po zápase v týždni neboli unavení. Jednoducho sme nastúpili v inej súťaži, s iným výsledkom a nedokázali zvládnuť isté veci," zhodnotil vystúpenie Parížanov tréner Mauricio Pochettino, ktorého vyjadrenie TASR spracovala z oficiálnej stránky klubu.



Parížania majú na čele súťaže naďalej pohodlný náskok 13 bodov pred Marseille. Prehra napriek tomu rozčertila športového riaditeľa Leonarda, ktorému sa nepáčil výkon rozhodcu. "Dnes sme skrátka mali byť zdolaným tímom. Rozhodca to vedel. Nechcem ho súdiť, je to len človek. Lenže duel nemal vôbec pod kontrolou. Vyslať hráčov na trávnik v tomto zápase bolo riziko. Už som videl ako Kylian Mbappe skončí na maródke minimálne na tri týždne," posťažoval sa pre Canal+.



"Žlto-zelení" o svojom triumfe rozhodli už do prestávky, keď dali tri góly. Neymar dve minúty po zmene strán znížil, no dráma sa nekonala. Obzvlášť ak Brazílčan po hodine hry nepremenil penaltu. Nantes patrilo pred nedeľnými duelmi 5. miesto v tabuľke. "Dokázali sme doteraz zdolať veľa tímov v súťaži, no žiaden z popredných. Nemohlo to prísť v lepšiu chvíľu. PSG malo za sebou víťazstvo proti skvelému Realu, na trávniku boli všetky tri hviezdy Neymar, Messi i Mbappe. Je pravdou, že sme boli mimoriadne efektívni. Padli nám prvé dve strely na bránku. Prekvapilo nás, že sme už po polčase viedli 3:0, no nebola to náhoda. Hrali sme adekvátne nášmu postaveniu v tabuľke. Neuchýlili sme sa iba k bráneniu," vyjadril spokojnosť s hrou mužstva tréner Nantes Antoine Kombouare.