Paríž St. Germain zdolal Marseille 2:1 v súboji o Superpohár

Francúzsky Superpohár v Lens:



Paríž St. Germain – Olympique Marseille 2:1 (1:0)



Góly: 39. Icardi, 85. Neymar (z 11m) - 89. Payet

Lens 13. januára (TASR) - Futbalisti Paríža St. Germain vybojovali rekordný desiaty triumf vo francúzskom Superpohári. Úradujúci ligový šampión vyhral v stredajšom dueli v Lens nad Olympique Marseille 2:1. Kouč Mauricio Pochettino sa tak krátko po príchode na lavičku PSG dočkal prvej trofeje s tímom.Parížanov k víťazstvu nasmeroval Mauro Icardi, ktorý po centri Angela Di Mariu v 39. minúte na dvakrát dostal loptu do siete súpera. Do zostavy PSG sa po mesačnej absencii pre zranenie členka vrátil Brazílčan Neymar, do hry naskočil za Di Mariu v 65. minúte a päť minút pred koncom zvýšil z penalty na 2:0. Hráči Marseille v závere už iba korigovali skóre zásluhou Dimitriho Payeta. Paríž vyhral uplynulých osem zápasov o francúzsky Superpohár.