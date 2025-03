Paríž St.Germain má titul na dosah, Enrique: Druhý polčas bol senzačný

Paríž 30. marca (TASR) - Futbalisti Paríža St. Germain majú na dosah zisk rekordného trinásteho titulu vo francúzskej lige. Mužstvo Luisa Enriqueho bolo blízko k jeho potvrdeniu už v sobotu po triumfe v 27. kole na ihrisku St. Etienne 6:1, no potrebovalo k tomu nerozhodný výsledok duelu medzi AS Monaco a OGC Nice. "Kniežatá" však vyhrali 2:1. Oslavy Parížanov sa tak odložili minimálne o týždeň neskôr a v domácom stretnutí s Angers im stačí aj zisk bodu.



Španielsky kormidelník PSG už po víťazstve uviedol, že by si prial, aby jeho tím vyhral ligu pred domácimi fanúšikmi. „Bol by som rád, keby Nice a Monaco neremizovali, aby sme mohli oslavovať titul v Parku princov,“ uviedol podľa AFP. To sa mu splnilo, keďže Monaco vyhralo a sedem kôl pred koncom má z druhého miesta 21-bodovú stratu na Paríž. PSG je blízko k štvrtej majstrovskej trofeji za sebou a jedenástej za uplynulých trinásť ročníkov.



St. Etienne proti favoritovi prekvapujúco viedlo od 9. minúty, keď Lucas Stassin zakončil presne hlavou. Do polčasu však vyrovnal z penalty Goncalo Ramos a v druhej 45-minútovke Parížania „zničili“ súpera piatimi gólmi. Klub z hlavného mesta Francúzska tak neprehral ani v 27 stretnutí tejto ligovej sezóny a vyrovnal svoj rekord z ročníka 2015/2016. „Celkovo som veľmi spokojný. Neteší ma však začiatok zápasu, keď St. Etienne hralo oveľa lepšie ako my a s veľkým nasadením. Na konci prvého polčasu sme sa priblížili už k nášmu výkonu a druhý bol senzačný. Mali sme množstvo gólových príležitostí. Teší ma defenzívne nastavenie tímu. Tieto detaily musíme potvrdiť v utorok proti Dunkerque a v Lige majstrov proti Aston Ville,“ povedal Enrique pre oficiálnu stránku klubu.



Paríž St. Germain natiahol sériu bez prehry v Ligue 1 na ihriskách súperov už na 38 duelov (30 víťazstiev, 8 remíz). V piatich najlepších európskych ligách tak vyrovnal rekord AC Miláno, ktorému sa to podarilo v talianskej súťaži v rokoch 1991 až 1993. V sobotu sa premiérovo presadil aj 17-ročný krídelník Ibrahim Mbaye, ktorý v závere spečatil triumf hostí. „Som veľmi spokojný s víťazstvom. Na začiatku to bolo trochu zložité, ale v druhom polčase sme sa uvoľnili. Som šťastný, že som strelil prvý gól. Dúfam, že sa mi podarí skórovať aj v ďalších zápasoch. Je to odmena za všetku tvrdú prácu, ktorú som doteraz odviedol.“ O dva góly zo šiestich sa postaral o dva roky starší Desire Doue. „Skóroval som a mohol som si pripísať aj asistenciu. Najdôležitejšie však je, aby som sa prezentoval ako súčasť tímu. Musíme takto pokračovať ďalej.“