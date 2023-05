Paríž St.Germain sa priblížil k obhajobe titulu, na Messiho pískali

Paríž 14, mája (TASR) - Futbalisti Paríža St. Germain sa priblížili k obhajobe titulu francúzskeho majstra. V 35. kole Ligue 1 deklasovali Ajaccio 5:0 a pred záverečnými tromi zápasmi sezóny majú pred Racingom Lens šesťbodový náskok. Do zostavy PSG sa vrátil Lionel Messi, ktorému klub zrušil časť trestu.



Argentínčan ho dostal za to, že pred dvoma týždňami odcestoval do Saudskej Arábie bez povolenia PSG. Pri nástupe na ihrisko si od časti fanúšikov opäť vyslúžil piskot. Messimu sa 30. júna končí v Paríži zmluva a špekuluje sa o jeho možnom návrate do FC Barcelona či lukratívnom prestupe do Saudskej Arábie.



"Na Lea sa opäť pískalo, no veľká časť fanúšikov v Parku princov pri ohlásení jeho mena tlieskala a prejavila mu podporu. Leo oživil hru nášho mužstva, bol maximálne koncentrovaný a snažil sa vytvárať šance. Počas kariéry musel čeliť mnohým zložitým situáciám a len tak s ním niečo nezamáva," zdôraznil tréner Parížanov Christophe Galtier.



Favorit sa ujal vedenia v 22. minúte zásluhou Fabiana Ruiza, ešte do prestávky zvýšil Maročan Achraf Hakimi. Na začiatku druhého polčasu pridal dva góly najlepší strelec súťaže Kylian Mbappe a výsledok spečatil vlastným gólom Mohamed Youssouf. V závere museli ísť po strkanici predčasne do kabín Hakimi a stredopoliar Ajaccia Thomas Mangani.



Galtier pochválil svojich zverencov za prístup k zápasu: "Hráči boli veľmi odhodlaní a chceli čo najskôr rozhodnúť o osude stretnutia. Chcú obhájiť titul francúzskeho šampióna a potešiť fanúšikov. Dobre si uvedomujú, že Lens môže využiť každé naše zaváhanie a dostať nás pod tlak."