Paríža Saint-Germain bude proti Girone bez brankára Donnarummu

Paríž 15. septembra (TASR) - Taliansky futbalový brankár Gianluigi Donnarumma vynechá úvodný zápas Paríža Saint-Germain v Lige majstrov. Dvadsaťpäťročný hráč má problém s pravým stehnom, v nedeľu o tom informoval francúzsky klub. Chýbať by mal týždeň.



Donnarumma prišiel k zraneniu počas sobotného zápasu PSG s Brestom, ktorý jeho tím vyhral 3:1. V tomto stretnutí nastúpil prvýkrát v sezóne slovenský kapitán Milan Škriniar - Parížania majú za sebou štyri ligové duely a ani raz nezaváhali.



Úradujúcich francúzskych majstrov čaká najbližšie stredajší duel LM proti Girone, ktorá zavíta v rámci prestížnej súťaže aj na Tehelné pole, kde si zmeria sily so Slovanom Bratislava. Počas Donnarummovej absencie môže nastúpi prvýkrát ruský gólman Matvei Safonov, ktorý prišiel do tímu v júni. Informácie priniesla agentúra AP.