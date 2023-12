Parížania idú ďalej opäť z 2. miesta, Luis Enrique: Budeme silnejší

Bratislava 14. decembra (TASR) - Futbalisti Paríža St. Germain nebudú chýbať v osemfinále Ligy majstrov, no rovnako ako v minulej sezóne obsadili v základnej skupine "iba" druhú priečku. O postupe medzi šestnástku najlepších rozhodli v zostave so slovenským obrancom Milanom Škriniarom až v záverečnom 6. kole F-skupiny, keď na ihrisku Borussie Dortmund remizovali 1:1 a ďalej idú spoločne s nemeckým mužstvom. Naopak, Martin Dúbravka a Newcastle United si v jarnej časti nezahrajú ani v Európskej lige, keďže podľahli doma AC Miláno 1:2.



Parížania neboli ďaleko od toho, aby prvýkrát od prevzatia katarskými majiteľmi v roku 2011 nepostúpili zo základnej skupiny. V problémoch sa ocitli v 51. minúte, keď otvoril skóre domáci Karim Adeyemi. Už o päť minút však prišiel vyrovnávajúci zásah, o ktorý sa postaral Warren Zaire-Emery. "Mal som šťastie, že sa ku mne dostala lopta a mohol som skórovať. Chceli sme dať čo najviac gólov, no dôležité bolo, že sme si dokázali vytvoriť šance. Na našej efektivite pred bránkou súpera budeme ešte pracovať a pokúsime sa hrať čo najlepšie v Lige majstrov i Ligue 1," povedal po stretnutí podľa uefa.com 17-ročný tínedžer, ktorého vyhlásili za muža zápasu.



Parížania mohli pomýšľať v prípade triumfu aj na prvú priečku, no tréner Luis Enrique prízvukoval, že primárnym cieľom večera bol postup. "Žijeme a nikto proti nám nebude chcieť vo vyraďovacej časti hrať, hoci sme obsadili 2. priečku. Samozrejme, radi by sme vyhrali skupinu. Keď v závere prišla informácia, že Newcastle prehráva, na hráčov som kričal, aby hrali na 2:1, no aby priveľmi neriskovali. Myslím, že môžeme byť na seba hrdí. Ocitli sme sa v najťažšej skupine. Samozrejme, mohlo to byť lepšie, no postup ďalej je veľmi dôležitý. Musíme zostať pokojní. Som si istý, že vo februári budeme silnejší," vyhlásil španielsky kouč. Parížania skončili na 2. mieste v skupine aj pred rokom o horšie vzájomné zápasy za Benficou Lisabon. V osemfinále následne narazili na Bayern Mníchov a medzi najlepšiu štvoricu sa neprebojovali.



Dortmund mal už pred stredajším duelom istý postup a v náročnej konkurencii napokon obsadil prvú priečku. "Dnes sme odohrali veľmi dobrý duel a sme spokojní, pretože sme vyhrali túto zložitú skupinu. Pochopiteľne, nemôžete hrať proti takému súperovi ako je Paríž St. Germain a nepustiť ho do žiadnych šancí. Tvrdo sme sa nadreli, aby sme obsadili prvú priečku. Teraz na naše dobré výkony musíme nadviazať," zhodnotil stretnutie tréner Dortmundu Edin Terzič.



Tím Newcastlu živil pred finišom skupiny nádej na postup do osemfinále a Joelinton ho k nemu priblížil gólom v 33. minúte, no napokon si anglický klub na jar v Európe už nezahrá. "Straky" rozosmutnil po hodine hry Christian Pulišič vyrovnávajúcim gólom a striedajúci Samuel Chukwueze v 84. minúte rozhodol, že Newcastle nebude pokračovať ani v druhej najprestížnejšej súťaži. "Dali sme do zápasu všetko. Nemôžem od hráčov očakávať viac. Bolo tam nasadenie, snaha, výkony na hranici síl. Bohužiaľ, nestačilo to," povzdychol si kouč Newcastlu Eddie Howe.



Milánčania nenadviažu na semifinálovú účasť z minulého ročníka, no už sa tešia na novú výzvu. "Urobíme všetko pre to, aby sme vyhrali Európsku ligu. Dnešné predstavenie nám môže iba dodať sebavedomie pred ďalšími duelmi. Ľutujem, že tím zatiaľ nedokáže celkom naplniť svoj potenciál, v Európe a ani v Serie A. Musíme na tom zapracovať a zmeniť to. Najmä v Lige majstrov sme si vedeli vypracovať veľa šancí, no chýbalo nám trochu rozhodnosti a kvality. Ak by sme ju mali, išli by sme ďalej," skonštatoval tréner "červeno-čiernych" Stefano Pioli.