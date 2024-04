Parížania odložili oslavy titulu, Luis Enrique: Budeme šampióni

Paríž 28. apríla (TASR) - Futbalisti Paríža St. Germain nevyužili v sobotnom zápase 31. kola Ligue 1 príležitosť oslavovať obhajobu majstrovského titulu. Na domácom ihrisku iba remizovali s o záchranu bojujúcim Le Havre 3:3, a to ešte museli v záverečnej polhodine doťahovať manko 1:3.



Parížania už evidentne viac mysleli na semifinálový súboj Ligy majstrov proti Borussii Dortmund. Tréner Luis Enrique urobil oproti stredajšiemu triumfu v Loriente (4:1) desať zmien v zostave, v základe zostal iba Ousmane Dembele, ktorého po polčase nahradil Kylian Mbappe. Slovenský obranca Milan Škriniar prišiel na ihrisko v 62. minúte, rovnako ako portugalský útočník Goncalo Ramos, ktorý sa v štvrtej minúte nadstavenia druhého polčasu postaral o vyrovnávajúci gól. Zásluhou neho je o rekordnom 12. titule Parížanov v podstate rozhodnuté, Monačania sa síce ešte mohli lídrovi súťaže bodovo vyrovnať, no mali o 29 gólov horšie skóre.



Pod Eiffelovou vežou mohli oslavovať tretí titul v sérii už v nedeľu, ak by Monaco nezabodovalo naplno v Lyone. "Dnes sme získali titul, o tom niet pochýb. Budeme šampióni, je tam obrovský rozdiel v skóre," vyhlásil kouč Parížanov Luis Enrique, ktorého myšlienky už oveľa viac smerovali na stredajší duel na Vestfálskom štadióne. "Máme najlepšiu formu za celú sezónu. Som si istý, že predvedieme kvalitný výkon. Cieľom je finále," potvrdil španielsky kouč podľa AFP.



Le Havre natiahlo sériu bez víťazstva na šesť stretnutí a pred nedeľou mu patrilo 15. miesto o skóre pred FC Metz, ktorý sa nachádzal na barážovej pozícii. Trénerovi Lukovi Elsnerovi sa aj remíza na pôde výrazného favoritovi málila: "Musí nás to mrzieť, lebo sme sem neprišli ako turisti. Hráči naozaj zo seba vydali všetko."