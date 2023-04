Parížania ukončili úspešnú sériu Nice

Paríž 9. apríla (TASR) - Futbalisti Paríža St. Germain nedopustili tretiu prehru v rade v Ligue 1. V sobotu zvíťazili v zápase 30. kola na trávniku Nice 2:0 a na čele súťaže tak majú naďalej šesťbodový náskok pred Racingom Lens.



Strojcom triumfu bol Lionel Messi, ktorý si po dvoch predchádzajúcich domácich prehrách vypočul od fanúšikov piskot a francúzske médiá špekulujú o jeho odchode z Paríža po tejto sezóne. Jeho výkon to však nepoznačilo, pripísal si gól a asistenciu. Najprv v 26. min ho v prehustenej šestnástke našla prihrávka Nuna Mendesa a Argentínčan otvoril skóre. V 76. min potom zahral rohový kop a Sergio Ramos hlavičkou spečatil triumf hostí.



Tréner Christophe Galtier tak čiastočne umlčal kritikov, žiadajúcich jeho trénerskú hlavu. "Na ramenách sme mali veľký tlak. Predviedli sme niekoľko slabých výkonov, Lens úspešne zvládlo piatkový duel a predovšetkým Nice je skvelý tím, ktorý mal za sebou úspešnú sériu. Nebolo to naše najlepšie predstavenie v sezóne, no hráči bojovali jeden za druhého a získali sme evidentne dôležité tri body," zhodnotil duel podľa AFP Galtier, ktorý v uplynulej sezóne viedol práve Nice. Pre klub z južného pobrežia Francúzska to bola prvá prehra po 14 zápasoch vo všetkých súťažiach. Vôbec prvá, odkedy zasadol na lavičku Didier Digard.



Parížania sa môžu s väčším pokojom pripravovať na nadchádzajúci dôležitý súboj v Ligue 1. Doma privítajú druhý tím tabuľky Lens v sobotu 15. apríla. "Je lepšie mať šesťbodový náskok ako mať podobné manko. Vieme však, že to bude veľmi dôležitý zápas," zdôraznil Galtier.