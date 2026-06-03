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Parížska polícia vyšetruje smrť dvoch mužov počas osláv PSG

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Futbalisti Paríža St. Germain oslavujú s fanúšikmi po obhajobe titulu v Lige majstrov pri Eiffelovej veži v Paríži v nedeľu 31. mája 2026. Foto: TASR/AP

Prvú obeť vytiahla z vody riečna jednotka hasičského a záchranného zboru. Muž narodený v roku 1997 v africkej Rwande mal zomrieť napriek poskytnutiu prvej pomoci po prevoze do nemocnice.

Autor TASR
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Paríž 3. júna (TASR) - Počas víkendových osláv triumfu Paríža Saint-Germain vo futbalovej Lige majstrov zahynuli vo francúzskom hlavnom meste dvaja ľudia. V sobotu večer okolo 21.00 SEČ svedkovia videli skočiť do rieky muža, ktorý následne zmizol pod hladinou Seiny. O deň neskôr našla polícia v tejto rieke ďalšieho muža v blízkosti mosta Pont Louis-Phillippe, ktorý mal spadnúť do vody v inej lokalite.

Prvú obeť vytiahla z vody riečna jednotka hasičského a záchranného zboru. Muž narodený v roku 1997 v africkej Rwande mal zomrieť napriek poskytnutiu prvej pomoci po prevoze do nemocnice. V tejto súvislosti začala polícia vyšetrovanie.

Druhý muž takisto neprežil ani po rýchlej intervencii záchranárov a nepodarilo sa ho oživiť. Miestne úrady začali aj v tomto prípade vyšetrovanie s cieľom objasniť okolnosti tragickej udalosti. Informoval portál RTL.

Oslavy, ktoré prilákali davy ľudí, vyvolali diskusiu o verejnom poriadku. Minister vnútra Laurent Nunez uviedol, že polícia zatkla v sobotu a v nedeľu viac ako 890 osôb, čo predstavuje nárast viac ako 45% oproti oslavám z vlaňajška, keď PSG získal trofej pre víťaza Ligy majstrov prvýkrát v histórii.
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