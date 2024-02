Parížu pomohol až dohovor Enriqueho, Mbappe: Spokojnosť

Paríž 15. februára (TASR) - Futbalisti Paríža Saint-Germain sú bližšie k postupu medzi osem najlepších tímov Ligy majstrov. Parížania v stredajšom úvodnom stretnutí osemfinále zdolali Real Sociedad San Sebastian 2:0. Na súpiske domácich chýbal slovenský obranca Milan Škriniar, ktorý sa zotavuje po operácii ľavého členka.



Priemerný výkon PSG v prvom polčase vynáral spomienky na predošlé nevydarené účinkovania francúzskeho šampióna vo vyraďovacej fáze LM. Domáci však po zmene strán dokázali zlepšiť svoj herný prejav a po necelej hodine hry sa dostavila aj gólová odmena. Po rohovom kope hlavičkou predĺžil loptu na zadnú žrď kapitán Marquinhos a na správnom mieste stál kanonier Kylian Mbappe - 1:0. Paríž ešte viac upokojil v 70. minúte druhým presným zásahom Bradley Barcola, ktorý sa individuálne presadil cez brániaceho Hamariho Traoreho a poslal loptu pomedzi nohy brankára Alexa Remira.



"Podarilo sa nám skórovať v kľúčových momentoch. S týmto prvým krokom sme spokojní. Čaká nás ešte veľa práce, ale je dobré, že ideme do Španielska s výhodou," uviedol Mbappe. Marquinhos potvrdil, že tréner Luis Enrique nebol spokojný s hrou v prvom polčase: "Dal nám počas prestávky ´za uši´ a myslím si, že to pomohlo, pretože náš prístup bol v druhom dejstve oveľa lepší. Vieme, aké dôležité je vyhrať doma, ale ešte nie je koniec. Musíme si odteraz zachovať rovnaké myslenie a pokračovať v dobrej hre v lige."



Osemfinále zastihlo Real Sociedad v zlej forme. Baskický klub nedokázal pred stretnutím v Parku princov skórovať v žiadnom z uplynulých štyroch duelov. Dôvodom je i početná maródka, zranenie vyradilo z hry aj lídra ofenzívy Mikela Oyarzabala. Jeho absencia sa podpísala na útočnej polovici, keďže mužstvo kouča Imanola Alguacila nedokázalo priamo ohroziť bránku Paríža ani raz. "Myslím si, že v druhom polčase sme mohli smútiť ešte viac. Som spokojný, že sme inkasovali len dvakrát. Ak doma dokážeme hrať tak, ako v prvom polčase, prídu naše príležitosti a budeme schopní sa postaviť, konkurovať a poriadne to Parížu skomplikovať," povedal Alguacil.



Zbrane pred odvetou na domácom ihrisku neskladá ani kapitán Mikel Merino: "Sme optimisti. Nakoniec, je to futbal a dva góly sú nič. Doma s našimi fanúšikmi, ktorí nás tlačia dopredu, si myslím, že máme šancu. Všetko je to o efektivite, o strieľaní gólov, čo sa nám v poslednom čase nedarí, ale vieme, že s našimi fanúšikmi to dokážeme."