Parker mal pozitívny dopingový test, podľa médií išlo o kokaín

Na archívnej snímke z 16. januára 2018 novozélandský boxer Joseph Parker hovorí počas tlačovej konferencie v Londýne. Foto: TASR/AP

Novozélandský boxer Joseph Parker mal pred zápasom s Fabiom Wardleym pozitívny dopingový test.

Autor TASR
Wellington 14. novembra (TASR) - Novozélandský boxer Joseph Parker mal pred zápasom s Fabiom Wardleym pozitívny dopingový test. Bývalého šampióna v ťažkej váhe (2016-2018) testovali 25. októbra, deň pred zápasom s Wardleym. Podľa portálu BBC nepoužil žiadne látky na zlepšenie výkonu, no v tele mu našli kokaín.

Novozélanďan v októbrovom súboji prehral a prišiel o možnosť stretnúť sa s Oleksandrom Usykom, absolútnym šampiónom ťažkej váhy. V prípade že sa pozitívny test potvrdí, dĺžka zákazu činnosti pre Parkera sa môže pohybovať od troch mesiacov po dva roky.
