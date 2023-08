Parker, Nowitzki, Wade a Gasol vstúpili do basketbalovej Siene slávy

Springfield 13. augusta (TASR) - Do basketbalovej Siene slávy v sobotu slávnostne vstúpili bývalí hráči NBA Tony Parker, Dirk Nowitzki, Dwayne Wade a Pau Gasol, ako aj tréner San Antonia Spurs Gregg Popovich.



"Trieda 2023 je naozaj silná. Cítim veľkú pokoru a šťastie, že môžem byť jej súčasť so všetkými týmito úžasnými osobnosťami," uviedol španielsky pivot Gasol. Slávnostný ceremoniál, na ktorom ocenili celkovo 11 osobností a aj víťazný ženský tím USA z OH 1976, sa uskutočnil v sídle Siene slávy v americkom Springfielde.



Nemec Nowitzki je najlepší strelec histórie NBA z hráčov, ktorí nepochádzajú z USA. Počas profiligovej kariéry nazbieral 31.560 bodov, všetky v drese Dallasu Mavericks. V roku 2011 získal majstrovský titul i cenu pre najužitočnejšieho hráča (MVP) finále. V roku 2007 sa stal prvým hráčom narodeným v Európe, ktorý dostal cenu MVP.



Francúz Parker bol ústredný rozohrávač San Antonia Spurs, s ktorým získal štyri majstrovské tituly. V roku 2007 bol najužitočnejší hráč finále. "Bola to neuveriteľná cesta. Nikdy som si nemyslel, že niekto ako ja môže zažiť niečo také. Všetkým deťom, ktoré sledujú tento šport chcem odkázať - neprestávajte snívať vo veľkom," povedal Parker, ktorý vyjadril vďaku americkému aj francúzskemu basketbalu. "Cítil som, že mám to najlepšie z oboch kultúr a pomohlo mi to na mojej ceste. Keď som bol vo Francúzsku, tak mi hovorili, že som príliš malý a chudý a že sa mi nikdy nič veľké nepodarí. Teraz som ja ten, ktorý sa usmieva," poznamenala bývalý líder Spurs, ktorých niekoľko sezón viedol práve Popovich. Becky Hammonová pôsobila ako jeho asistentka a po jeho vylúčení sa stala prvou ženou, ktorá viedla mužstvo v NBA. Predtým dosiahla viacero hráčskych úspechov vrátane bronzu s ruskou reprezentáciou na OH 2008 v Pekingu.



Gasol dvakrát triumfoval v NBA v drese Los Angeles Lakers, v lige hral aj za Memphis, Chicago, San Antonio a Milwaukee. Vo svojej ďakovnej reči vyzdvihol európskych priekopníkov v NBA, ktorí razili cestu hráčom z Európy. Nezabudol ani na bývalého spoluhráča Kobeho Bryanta, ktorý tragicky zahynul v roku 2020: "Bez teba by som tu teraz nebol. Chýbaš nám, milujeme ťa."



Wade vybojoval tri tituly v NBA s Miami Heat a hral aj za Chicago a Cleveland. V roku 2006 sa stal MVP finále, trinásťkrát nastúpil v Zápase hviezd: "Vždy som veril v tvrdú prácu. Mal som svoj sen a nechcel som, aby mi ho čokoľvek zmarilo. Vždy som sa snažil byť najlepší, aký len môžem byť."



Medzi ocenenými boli aj šesťnásobná víťazka ženskej WNBA Becky Hammonová, ženský olympijský tím USA z roku 1976 a bývalí tréneri Gene Keady, Gary Blair, David Hixon, Gene Bess a Jim Valvano.