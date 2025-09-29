< sekcia Šport
Parma má prvé víťazstvo v sezóne, Turín zdolala 2:1 gólmi Pellegrina
Oba góly strelil útočník Mateo Pellegrino – prvý z penalty a víťazný prudkou hlavičkou pri rohovom kope.
Autor TASR
Rím 29. septembra (TASR) - Futbalisti Parmy zvíťazili v pondelkovom zápase 5. kola talianskej Serie A nad Turínom 2:1. Oba góly strelil útočník Mateo Pellegrino – prvý z penalty a víťazný prudkou hlavičkou pri rohovom kope. Jeho tím tak uspel naplno prvýkrát v sezóne a v neúplnej tabuľke poskočil na trináste miesto, o bod pred Turín.
sumár - 5. kolo Serie A
Parma Calcio - FC Turín 2:1 (1:0)
Góly: 36. a 72. Pellegrino (prvý z 11 m) - 50. Ngonge
