Parma má prvé víťazstvo v sezóne, Turín zdolala 2:1 gólmi Pellegrina

Hráč Turína Cyril Ngonge (vpravo) v súboji s Lamineom Mandelom Keitom z Parmy v zápase talianskej ligy Serie A Parma Calcio - FC Turín v Parme 29. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Oba góly strelil útočník Mateo Pellegrino – prvý z penalty a víťazný prudkou hlavičkou pri rohovom kope.

Autor TASR
Rím 29. septembra (TASR) - Futbalisti Parmy zvíťazili v pondelkovom zápase 5. kola talianskej Serie A nad Turínom 2:1. Oba góly strelil útočník Mateo Pellegrino – prvý z penalty a víťazný prudkou hlavičkou pri rohovom kope. Jeho tím tak uspel naplno prvýkrát v sezóne a v neúplnej tabuľke poskočil na trináste miesto, o bod pred Turín.

sumár - 5. kolo Serie A

Parma Calcio - FC Turín 2:1 (1:0)

Góly: 36. a 72. Pellegrino (prvý z 11 m) - 50. Ngonge
