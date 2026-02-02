< sekcia Šport
Parma padla s Juventusom Turín 1:4 v 23. kole Serie A
Juventus je na 4. priečke s mankom 10 bodov na vedúci Inter Miláno.
Autor TASR
Parma 2. februára (TASR) - Futbalisti Juventusu Turín zvíťazili v nedeľnom stretnutí talianskej Serie A na trávniku Parmy 4:1 (2:0). Dvoma gólmi sa zaskvel brazílsky stopér Bremer. Juventus je na 4. priečke s mankom 10 bodov na vedúci Inter Miláno.
Serie A - 23. kolo:
Parma Calcio - Juventus Turín 1:4 (0:2)
Góly: 51. Cambiaso (vlastný) - 15. a 54. Bremer, 37. McKennie, 64. David
