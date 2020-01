Parma s Kuckom utrpela v Bergame debakel 0:5, hetrik Ronalda

Serie A - 18. kolo:

Atalanta Bergamo - FC Parma 5:0 (3:0)



Góly: 11. Gomez, 34, Freuler, 43. Gosens, 60. a 71. Iličič



/Kucka hral za Parmu do 67. minúty a dostal ŽK/



AC Miláno - Sampdoria Janov 0:0



Juventus Turín - Cagliari 4:0 (0:0)



Góly: 49., 67. a 82. Ronaldo (druhý 11 m), 81. Higuain

FC Bologna - ACF Fiorentina 1:1 (0:1)



Góly: 90+4. Orsolini - 27. Benassi

Rím 6. januára (TASR) - Futbalisti FC Parma v základnej jedenástke so slovenským reprezentantom Jurajom Kuckom prehrali v 18. kole talianskej Serie A na pôde Atalanty Bergamo vysoko 0:5. Kucka hral do 67. minúty a dostal žltú kartu.Juventus Turín zvíťazil nad Cagliari 4:0 a na čele tabuľky má trojbodový náskok pred Interom Miláno, ktorého večer čakal duel na štadióne SSC Neapol. Hetrikom sa v tíme úradujúceho talianskeho majstra blysol Cristiano Ronaldo, štvrtý gól pridal Gonzalo Higuain. AC Miláno iba remizovalo so Sampdoriou Janov 0:0. Domácim nepomohol k zisku troch bodov ani návrat švédskeho kanoniera Zlatana Ibrahimoviča, ktorý nastúpil v 55. minúte. "Ibra" v drese rosso-neri už pôsobil v rokoch 2010 - 2012 a bol súčasťou zatiaľ posledného majstrovského tímu z roku 2011.Futbalisti Bologne remizovali v úvodnom pondelňajšom zápase s ACF Fiorentina 1:1. Toskánci viedli od 27. minúty, keď sa exportným volejom spoza šestnástky prezentoval Marco Benassi. Bologna vyrovnala v štvrtej minúte nadstaveného času zásluhou Riccarda Orsoliniho.