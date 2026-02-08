< sekcia Šport
Parma vyhrala na pôde Bologne 1:0 v zápase 24. kola Serie A
Pre jeho tím to bola prvá výhra po štyroch dueloch a v neúplnej tabuľke poskočil na 14. miesto, Bologna je desiata.
Autor TASR
Rím 8. februára (TASR) - Futbalisti Parmy vyhrali v nedeľnom zápase 24. kola Serie A na pôde Bologne 1:0. Triumf v dueli, ktorý dohrávalo 20 hráčov po vylúčeniach domáceho Tommasoa Pobegu a hosťujúceho Mariana Troila, im zariadil v nadstavení stredopoliar Christian Ordonez. Pre jeho tím to bola prvá výhra po štyroch dueloch a v neúplnej tabuľke poskočil na 14. miesto, Bologna je desiata.
sumár - 24. kolo Serie A
FC Bologna - Parma Calcio 0:1 (0:0)
Gól: 90.+5. Ordonez. ČK: 18. Pobega - 79. Troilo (po 2. ŽK)
