Parma vyhrala na pôde Bologne 1:0 v zápase 24. kola Serie A

Alessandro Circati z Parmy bojuje o loptu s Thijsom Dallingom z Bologne (vľavo) počas zápasu talianskej futbalovej Serie A medzi Bolognou a Parmou v talianskej Bologni v nedeľu 8. februára 2026. Foto: TASR/AP

Pre jeho tím to bola prvá výhra po štyroch dueloch a v neúplnej tabuľke poskočil na 14. miesto, Bologna je desiata.

Rím 8. februára (TASR) - Futbalisti Parmy vyhrali v nedeľnom zápase 24. kola Serie A na pôde Bologne 1:0. Triumf v dueli, ktorý dohrávalo 20 hráčov po vylúčeniach domáceho Tommasoa Pobegu a hosťujúceho Mariana Troila, im zariadil v nadstavení stredopoliar Christian Ordonez. Pre jeho tím to bola prvá výhra po štyroch dueloch a v neúplnej tabuľke poskočil na 14. miesto, Bologna je desiata.



sumár - 24. kolo Serie A

FC Bologna - Parma Calcio 0:1 (0:0)

Gól: 90.+5. Ordonez. ČK: 18. Pobega - 79. Troilo (po 2. ŽK)
.

